Охота за легкими деньгами: пенсионерка из сахалинского Корсакова решила обмануть соцзащиту

В сахалинском Корсакове 54-летняя местная жительница решила поправить свое финансовое положение за счет государства, используя поддельные документы. Как сообщили в сахалинской полиции, инцидент произошел в сентябре 2024 года.

Фигурантка задумала незаконно получить компенсацию за покупку угля. В интернете она нашла объявление о продаже фальшивых квитанций на приобретение топлива, связалась с продавцом и приобрела поддельные бланки.

Затем женщина предоставила липовые документы в Центр социальной поддержки населения, чтобы получить единовременную выплату на возмещение части затрат за топливо. В результате аферы она незаконно обогатилась на 49 833 рубля из бюджета.

Действия подозреваемой правоохранители квалифицировали сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: ч. 5 ст. 33 (пособничество в совершении преступления) и ч. 1 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств путем представления заведомо ложных и недостоверных сведений).

В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.