Охотник из Югры выстрелил школьнику в голову, перепутав его с птицей

Инцидент, чуть не стоивший жизни несовершеннолетнему мальчику, произошел в Ханты-Мансийском автономном округе на реке Северная Сосьва, сообщает управление СК РФ по региону.

Сплавлявшийся по реке местный охотник не заметил в воде плававшего ребенка, мужчине показалось, что на водной глади затаилась утка. Он выстрелил и попал школьнику в голову.

Ребенок был доставлен в больницу. Сейчас за его жизнь борются медики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.