Охотник из Югры выстрелил школьнику в голову, перепутав его с птицей
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Инцидент, чуть не стоивший жизни несовершеннолетнему мальчику, произошел в Ханты-Мансийском автономном округе на реке Северная Сосьва, сообщает управление СК РФ по региону.
Сплавлявшийся по реке местный охотник не заметил в воде плававшего ребенка, мужчине показалось, что на водной глади затаилась утка. Он выстрелил и попал школьнику в голову.
Ребенок был доставлен в больницу. Сейчас за его жизнь борются медики. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
«Следственный комитет по - Югре возбудил уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). О ходе расследования уголовного дела доложено председателю СК РФ Александру Бастрыкину», - уточнили в пресс-службе СК РФ.