Охотник выдвинул новую версию в деле о загадочной пропаже семьи Усольцевых

Расследование исчезновения семьи Усольцевых в Красноярской тайге получило новую версию от местного эксперта. Охотник Андрей Сергеев в интервью aif.ru высказал предположение, что Сергей, Ирина и их пятилетняя дочь Арина могли стать жертвами браконьеров, опасавшихся разоблачения.

Специалист отметил, что стандартные ловушки для зверей или волчьи ямы вряд ли могли стать причиной бесследного исчезновения трех человек одновременно. При этом охотник подчеркнул сезонную нелогичность версии — в конце сентября промысловики обычно не ведут активную добычу ценных пород животных.

Напомним, что семья пропала 28 сентября в районе скалы Буратинка в Кутурчинском Белогорье (Красноярский край), отправившись в самостоятельный поход. Официальная версия Следственного комитета продолжает рассматривать происшествие как несчастный случай, однако отсутствие каких-либо следов на месте предполагаемого маршрута ставит перед поисковыми группами сложные вопросы. Профессиональные спасатели и волонтеры уже несколько недель проводят масштабные поисковые операции в труднодоступной местности Партизанского района, но пока не обнаружили ни личных вещей, ни других свидетельств, позволяющих установить судьбу 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и маленькой Арины.

Ранее адвокат предположил, что Усольцевы покинули страну по поддельным документам. Однако в СК уже опровергали эту версию.