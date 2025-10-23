Семья Усольцевых могла инсценировать исчезновение, чтобы начать новую жизнь

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге, могла покинуть страну под чужими именами. Об этом сообщил NEWS.ru адвокат и бывший следователь Александр Карабанов. По его словам, супруги могли заранее подготовить поддельные документы, чтобы инсценировать исчезновение и скрыться за рубежом.

Карабанов отметил, что подобные случаи известны правоохранителям — некоторые люди намеренно организуют собственное исчезновение, чтобы начать жизнь заново или избежать финансовых проблем. По его мнению, не исключено, что глава семьи мог иметь долги или конфликты по бизнесу.

Эксперт подчеркнул, что расследование должно учитывать все версии, включая несчастный случай в тайге. При этом, если семья действительно находилась в труднодоступной местности, на месте должны были остаться следы их пребывания, добавил адвокат.

