Охрана как броня: продюсер назвал сумму, которую Долина платит за жизнь

После громкого скандала с недвижимостью в центре Москвы народная артистка вынуждена принимать дополнительные меры безопасности. Ежеквартальные расходы на телохранителей, по оценкам экспертов, могут достигать полумиллиона рублей. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов, его слова передает телеканал « Пятый канал ».

Инцидент с жильем в престижном районе столицы заставил певицу Ларису Долину кардинально пересмотреть вопросы личной безопасности. Продюсер Сергей Дворцов сообщил подробности о мерах, которые предпринимает артистка после резонансной истории с квартирой в Хамовниках. По его информации, теперь на любых московских мероприятиях и во время гастрольных поездок звезду сопровождают не менее четырех телохранителей.

Необходимость в столь серьезной охране возникла на фоне возросшего напряжения вокруг персоны певицы. Как отмечается, уровень негативных настроений в отношении народной артистки после всей этой истории значительно повысился. Сама Долина опасается возможных провокаций со стороны недоброжелателей.

Дворцов также оценил финансовую сторону вопроса. По его расчетам, усиленный режим безопасности может обходиться певице примерно в полмиллиона рублей ежемесячно. Впрочем, продюсер уточнил, что итоговая сумма не является фиксированной. Она будет напрямую зависеть от выбранного охранного предприятия и перечня предоставляемых услуг, поэтому может варьироваться как в большую, так и в меньшую сторону.