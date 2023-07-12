Охрана Зеленского ходит с «Пришельцем»

Пользователи Сети увидели у охраны президента Украины Зеленского редкий пистолет Laugo Arms Alien. Об этом сообщило издание The WarZone .

Броский пистолет заметили пользователи соц. сетей под опубликованным видео из поездки Зеленского на остров Змеиный. У руководителя ГУР Кирилла Буданова, сопровождающего президента, и было обнаружено крайне редкое оружие.

На видео видно только часть, выглядывающую из кобуры, но этого хватило пользователям, чтобы опознать в ней Laugo Arms Alien. Пистолет имеет необычную форму и экзотический дизайн, который, к тому же, обеспечивает оружию повышенную точность, отмечают авторы статьи.

Журналисты отметили, что в США такой пистолет сейчас стоит порядка $5000, что в 5 раз выше стоимости большинства пистолетов, имеющихся на рынке.

Авторы также заметили, что у украинского ГУР имеется доступ к более качественному вооружению. Они назвали Laugo Arms Alien Буданова одним из современнейших пистолетов и отметили, что это первое использование такой экзотики каким-либо военным подразделением.

8 июля Зеленский посетил остров Змеиный, откуда год назад были выведены ВС РФ. На кадрах с президентом Украины можно увидеть Буданова и главу офиса президента Андрея Ермака.