Охранник Трампа рухнул без чувств во время саммита на Аляске

Во время саммита Путина и Трампа на Аляске один из американских охранников потерял сознание. Об этом в своем телеграм-канале сообщил журналист Павел Зарубин.

Мужчину пришлось выносить из зала.

На напряженные условия работы во время саммита Зарубину также пожаловался российский переводчик, старший советник департамента лингвистического обеспечения МИД РФ Алексей Садыков.

По его словам, из-за разницы во времени очень сложно сконцентрироваться и вообще понять, "в каком часовом поясе находишься, какое число и сколько времени".

Ранее сообщалось о том, что Трамп после встречи с Путиным перестал требовать прекращения огня.