«Ой, держите меня»: Захарова высмеяла отсутствие проверки документов на выборах президента США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала в свойственной ей ироничной манере сообщения о том, что в американском штате Калифорния граждане могут голосовать на выборах президента США, не предоставляя каких-либо документов, удостоверяющих личность.

Как рассказала дипломат, в момент, когда избиратель пытается показать сотрудникам избирательных комиссий документы, те «отстраняют руку» и даже отворачиваются.

«Держите меня. <…> Американская демократия. Приходит человек голосовать, говорит свое имя и дату рождения, а документы у него не спрашивают и просто предлагают проголосовать, поверив на слово», —написала Захарова в Telegram.

В продолжение темы Захарова сыронизировала, заявив, что «если они пол определяют только со слов больного, то бюллетени должны уж точно раздавать без проверки документов».

Напомним, что в США 5 ноября проходят президентские выборы. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что по последним опросам Трамп обходит Харрис в большинстве колеблющихся штатов.