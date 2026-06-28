Океан ломается не по расписанию: ученые обнаружили климатический сбой, который не ждали увидеть зимой

Ученые саудовского Университета KAUST провели масштабную ревизию того, как океаны планеты отреагировали на первый в истории временный скачок глобальной температуры за черту 1,5°C выше доиндустриального уровня. Итоги этой инвентаризации опубликовал журнал One Earth.

В поле зрения исследователей попало 201 задокументированное событие. География наблюдений охватила обесцвечивание кораллов, ядовитое цветение водорослей, массовую гибель морских организмов, разрушение местообитаний и прямые потери рыболовной отрасли. Массив сведений скрупулезно извлекался из рецензируемой научной литературы, государственных программ мониторинга и публикаций СМИ на 17 языках. Вывод оказался отрезвляющим: 98 процентов зафиксированных экологических ударов напрямую связаны с аномальным прогревом морской воды.

Главный сюрприз преподнесла сезонность. Ведущий автор Шеннон Кляйн пояснила, что экосистемные сбои не ограничились привычным летним периодом морских волн тепла — бедствие фиксировалось круглый год. Это сигнал о том, что нынешние алгоритмы мониторинга и готовности рискуют пропустить серьезные угрозы, возникающие за пределами традиционных жарких сезонов. Кроме того, выяснилось, что тепловой стресс действует не в одиночку: мощные штормы и прочие экстремальные погодные явления накладываются на перегретую воду, многократно усиливая разрушительный эффект.

Старший автор Карлос Дуарте подчеркнул особую значимость полученных данных для таких уязвимых акваторий, как Красное море. Саму работу исследователи позиционируют как оперативный срез, который потребует дальнейшей верификации по мере развития климатических процессов. Конечная цель — на базе этих результатов выстроить системы круглогодичного морского мониторинга, способные обеспечить своевременное планирование и охрану океанической среды.