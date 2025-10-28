«Оккультный след?»: загадочные отметины появились на деревьях в лесах Подмосковья

Жители Можайска в последнее время с тревогой обнаруживают в местных лесах странные метки — ярко-красные цифры, нанесенные на стволы деревьев. В социальных сетях эта загадочная нумерация вызвала волну предположений — от шуток про оккультные ритуалы до серьезных опасений. REGIONS узнал у лесничих, что на самом деле означают загадочные отметины.

Корреспонденты выяснили, что разгадка явления носит сугубо практический характер и связана с обеспечением безопасности людей. Несмотря на креативные предположения горожан, никакой мистики в ситуации нет.

Авторами маркировки оказались сотрудники Бородинского лесничества, которые таким образом ведут учет аварийных деревьев.

«Наши сотрудники придают особое значение санитарным мероприятиям, связанным с вырубкой опасных деревьев. Когда поступают жалобы от местных жителей на деревья, способные упасть на дома, электросети или сооружения, специалисты немедленно проводят обследование и, при необходимости, удаляют опасные деревья», — Наталья Чиркова, старший участковый лесничий Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес».

Каждая цифра — это идентификатор конкретного ствола, внесенного в рабочий журнал для последующей оценки и контролируемого удаления. Критериями для попадания в этот «список угроз» служат явные признаки: сухостой, бурелом, глубокие трещины или признаки скрытой гнили в стволе. Приоритет отдается деревьям, расположенным в пределах ста метров от жилых домов, линий электропередачи и иных инфраструктурных объектов.

По словам Чирковой, основная задача — превентивно предотвратить возможные ЧП, связанные с падением таких деревьев. Эффективность метода подтверждают цифры: только с начала этого года на территории Можайского округа было ликвидировано 187 аварийных деревьев, представлявших прямую угрозу для имущества и жизни людей.

Отметим, что вырубка старых деревьев иногда играет критично важную роль для безопасности. Так, недавно в одном из округов Подмосковья дерево едва не раздавило такси, проезжающее мимо. Машина успела проскочить за секунду до критического удара.