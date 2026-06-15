Окна настежь, кошелек на замок: 5 строжайших запретов Лукьянова дня

Православная церковь 16 июня вспоминает семь мучеников — старца Лукиллиана, четырех отроков и двух женщин, принявших смерть за веру в Византии. На Руси этот день называли Лукьян Ветряк, в который придерживались некоторых запретов и правил, пишет aif.ru .

История дня: языческий жрец, ставший христианином

События, которые легли в основу праздника, разворачивались в Никомидии во времена императора Аврелиана. Лукиллиан всю жизнь был язычником и даже служил жрецом. Но на склоне лет он прозрел: прежняя религия показалась ему ложной. Старец принял крещение и начал проповедовать Христа.

Доносчики быстро донесли градоначальнику Сильвану. Тот попытался вернуть упрямца в лоно язычества — сначала уговорами, потом пытками. Не добившись результата, Сильван отправил избитого Лукиллиана в темницу.

В тюрьме старец встретил четырех юных исповедников — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они поддерживали друг друга, а помогала им дева по имени Павла: тайком приносила еду, промывала раны.

Суд приговорил всю пятерку к сожжению заживо. Их бросили в раскаленную печь, но случилось чудо — хлынул ливень и загасил огонь. Тогда казнь перенесли в Византию. Отрокам отрубили головы мечом, Лукиллиана распяли на кресте. Павла вернулась в Никомидию, но ее схватили и тоже попытались сжечь. Дождь снова погасил пламя, и женщине отсекли голову уже в Византии.

О чем говорит этот праздник

Смысл дня прост: у каждого — свой путь к вере. Кто-то приходит в детстве, кто-то — на закате лет. Но главное не возраст, а стойкость.

Народные приметы на Лукьяна Ветряка

В этот день крестьяне смотрели на небо и ветер. Предсказания были такими:

восточный ветер — к болезням и неурожаю;

южный ветер — к богатому урожаю;

северный ветер — к затяжным дождям;

вихрь или смерч — к устойчивой ясной погоде;

проливной дождь — к щедрому урожаю грибов;

утренний туман — к солнечному дню;

гроза — к скудным травам на лугах.

Что можно делать 16 июня

Соглашаться на любые удачные предложения — отказываться не стоит.

Держать окна открытыми весь день, чтобы впустить свежий воздух и удачу.

Незамужним девушкам подолгу гулять днем — это к скорой встрече с суженым.

Что нельзя делать 16 июня

Запретов в этот день накопилось немало:

Брать деньги в долг — отдавать потом будет сложно.

Совершать крупные и спонтанные покупки. Если покупка неизбежна — платить так, чтобы не брать сдачу.

Залезать на улице в карманы (даже свои) — к потере денег.

Проливать воду — к слезам и скандалам.

Выходить из дома после заката, особенно в ветреную погоду — можно «подхватить» беду.

Что можно есть: Петров пост в самом разгаре

16 июня 2026 года продолжается Петров пост. Мясо, молоко, яйца — под строгим запретом. Но есть послабление: рыба разрешена. Так что постный стол может быть и сытным, и разнообразным. Главное — помнить о духовном смысле воздержания, а не только о гастрономических ограничениях.