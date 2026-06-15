Окна настежь, кошелек на замок: 5 строжайших запретов Лукьянова дня
Aif.ru: верующие 16 июня встретят Лукьянов день с открытыми окнами
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]
Православная церковь 16 июня вспоминает семь мучеников — старца Лукиллиана, четырех отроков и двух женщин, принявших смерть за веру в Византии. На Руси этот день называли Лукьян Ветряк, в который придерживались некоторых запретов и правил, пишет aif.ru.
История дня: языческий жрец, ставший христианином
События, которые легли в основу праздника, разворачивались в Никомидии во времена императора Аврелиана. Лукиллиан всю жизнь был язычником и даже служил жрецом. Но на склоне лет он прозрел: прежняя религия показалась ему ложной. Старец принял крещение и начал проповедовать Христа.
Доносчики быстро донесли градоначальнику Сильвану. Тот попытался вернуть упрямца в лоно язычества — сначала уговорами, потом пытками. Не добившись результата, Сильван отправил избитого Лукиллиана в темницу.
В тюрьме старец встретил четырех юных исповедников — Клавдия, Ипатия, Павла и Дионисия. Они поддерживали друг друга, а помогала им дева по имени Павла: тайком приносила еду, промывала раны.
Суд приговорил всю пятерку к сожжению заживо. Их бросили в раскаленную печь, но случилось чудо — хлынул ливень и загасил огонь. Тогда казнь перенесли в Византию. Отрокам отрубили головы мечом, Лукиллиана распяли на кресте. Павла вернулась в Никомидию, но ее схватили и тоже попытались сжечь. Дождь снова погасил пламя, и женщине отсекли голову уже в Византии.
О чем говорит этот праздник
Смысл дня прост: у каждого — свой путь к вере. Кто-то приходит в детстве, кто-то — на закате лет. Но главное не возраст, а стойкость.
Народные приметы на Лукьяна Ветряка
В этот день крестьяне смотрели на небо и ветер. Предсказания были такими:
- восточный ветер — к болезням и неурожаю;
- южный ветер — к богатому урожаю;
- северный ветер — к затяжным дождям;
- вихрь или смерч — к устойчивой ясной погоде;
- проливной дождь — к щедрому урожаю грибов;
- утренний туман — к солнечному дню;
- гроза — к скудным травам на лугах.
Что можно делать 16 июня
- Соглашаться на любые удачные предложения — отказываться не стоит.
- Держать окна открытыми весь день, чтобы впустить свежий воздух и удачу.
- Незамужним девушкам подолгу гулять днем — это к скорой встрече с суженым.
Что нельзя делать 16 июня
Запретов в этот день накопилось немало:
- Брать деньги в долг — отдавать потом будет сложно.
- Совершать крупные и спонтанные покупки. Если покупка неизбежна — платить так, чтобы не брать сдачу.
- Залезать на улице в карманы (даже свои) — к потере денег.
- Проливать воду — к слезам и скандалам.
- Выходить из дома после заката, особенно в ветреную погоду — можно «подхватить» беду.
Что можно есть: Петров пост в самом разгаре
16 июня 2026 года продолжается Петров пост. Мясо, молоко, яйца — под строгим запретом. Но есть послабление: рыба разрешена. Так что постный стол может быть и сытным, и разнообразным. Главное — помнить о духовном смысле воздержания, а не только о гастрономических ограничениях.