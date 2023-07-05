Окна в школах Белгородской области защитят бронированной пленкой
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Как проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков, таким образом власти намерены защитить учеников от возможных осколков во время непрекращающихся обстрелов со стороны Украины.
Глава Белгородской области отметил, что в настоящее время ведется поиск подрядчиков для установки указанного оборудования.
«По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детских садов», — сказал он во время прямой линии в соцсети «ВКонтакте».
Гладков также добавил, что, по соображениям безопасности, в школах, находящихся в 20-километровой зоне от границы с Украиной очного формата обучения по соображениям безопасности не будет.
«Мы сейчас ищем компромиссное решение вместе с родителями и учителями по форматам обучения в новом учебном году, потому что понимаем, что уже третий год за качество обучения переживают все», — заключил губернатор Белгородской области.