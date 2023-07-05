Окна в школах Белгородской области защитят бронированной пленкой

«По детским садам и школам мы будем приобретать такую бронированную пленку централизованно. Конечно, это достаточно дорогостоящий материал. Но мы будем приобретать, потому что такое решение уже принято совместно с директорами школ и заведующими детских садов», — сказал он во время прямой линии в соцсети «ВКонтакте».