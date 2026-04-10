Окно в историю: наличники дома-долгожителя в Кашире хранят память о наводнениях с 1908 года

На улице Рыбацкой в Кашире до сих пор стоит необычное здание, которое местные жители прозвали «окошком в историю разливов». Дом-долгожитель хранит на своем резном наличнике, выходящем к реке, прямые свидетельства самых многоводных весен прошлого века и даже позапрошлого, пишет REGIONS .

Как рассказали в паблике «Каширский резной наличник», на старой фотографии 1996 года, которую опубликовала краевед Елена Комкова в группе «Каширский телеграф», видно, что когда-то на фасаде существовала надпись «1908 год». Это была метка, напоминающая об одном из самых разрушительных наводнений в регионе. Со временем ее, вероятно, закрасили, но сами следы подъема воды на стенах остались различимы.

Сегодня наличник и все «отметины» половодья сохранились только на одной половине строения. Зато в верхней части резного окна до сих пор можно разглядеть ветеранские пятиконечные звезды.

По данным краеведов, самыми сильными наводнениями на Оке в районе Каширы считаются разливы 1908 года — тогда вода поднялась почти на 10 метров. Также в историю вошли катастрофические паводки 1970 и 1994 годов, которые затапливали прибрежные улицы и подвалы домов. Каждое такое событие оставляло свой след — буквально на стенах. И старый дом на Рыбацкой продолжает хранить эту уникальную летопись стихии.

