Около 12 тысяч дефектов устранили в подмосковных парках этой весной

С каждым годом в Подмосковье растет посещаемость парков. В этом летнем сезоне в зеленых местах отдыха ожидают более 80 миллионов посещений. Как идет подготовка к старту сезона, рассказал на совещании губернатора Московской области с руководящим составом регионального правительства и главами городских округов министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Михаил Хайкин отметил, что согласно прогнозу на летний сезон количество посещений в парках увеличится на 4,4 млн. относительно 2023 года и составит более 80 млн. В ТОП самых крупных и популярных парков в первом квартале этого года вышли «Пехорка» в Балашихе, «Елочки» в Додомодедово и «Мира» в Мытищах.

В ходе совещания министр благоустройства Московской области доложил об устранении дефектов в рамках подготовки парков к летнему сезону. Он отметил, что эта работа включает 10 основных направлений. Среди них – подготовка транспортной инфраструктуры, мойка остановок, обновление разметки, промывка дорожек и элементов благоустройства, опиловка сухостойных деревьев и удаление аварийных, сбор листвы, высадка зеленых насаждений, покрасочная работа, ремонт дорожек, ремонт парковой мебели. Кроме того, в перечень входит промывка фонтанов и другие виды работ.

«Были заактированы все дефекты, которые были выявлены. Далее главы лично с заместителями, с директорами парков прошли все территории», – рассказал Михаил Хайкин.

Согласно плановым работам, 50% дефектов были устранены до 12 апреля, 90% – до 19 апреля. А к 26 апреля будет устранено 100% дефектов. Все работы проводятся с фотоотчетами в формате «было – стало».

«Хочу поблагодарить все парковые и муниципальные команды. Действительно, все очень своевременно предоставляли отчеты и активно включились в работу. Что касается общего количества, у нас было выявлено 12 300 дефектов», – сказал Хайкин.

Из них 9 100 – это текущие, а 3200 – ресурсные. Все текущие дефекты в подмосковных парках на сегодняшний день практически устранены.