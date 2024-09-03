Около 170 млн руб. выделено на подготовку к зиме в Институтской части Дубны

На реализацию работ в Институтской части Дубны выделили около 170 млн руб.

Большая часть средств будет направлена на ремонт тепловых сетей. В настоящее время обновлены самые проблемные участки протяженностью несколько сотен метров на улице Ленинградской и Моховой. Работы на сетях продолжаются. Работы в котельных уже завершены.

«На Центральной котельной была заменена автоматика, была замена сетевых насосов. То же самое — на Восточной котельной были выполнены ремонты — насосно-сетевые, подпиточные и так далее», — рассказал начальник котельного цеха ОГЭ ОИЯИ Анатолий Тихомиов.

На сетях холодного водоснабжения работы также находятся на финальной стадии. Специалисты ОГЭ ОИЯИ решили заменить чугунные трубы на современные пластиковые на тех участках, которые считаются самыми аварийными.

«Почему было принято это решение — второго января, когда был мороз минус 30, была большая авария на перекрестке улиц Мира и Вавилова. Сотрудники быстро устранили ее, но приходилось копать котлован в тяжелых погодных условиях. Устранили и сразу включили в план работ замену чугунного старого водопровода на пластиковый. Чтобы не было таких ситуаций», — пояснил заместитель главы г. о. Дубна Павел Гришин.

Работа к подготовке к зимнему периоду проводится организованно и комплексно различными организациями. Энергетики ремонтируют и проверяют сети. Коммунальщики ответственные за жилой фонд. Управляющие компании ведут работы в более 400 многоквартирных домах.