Около 170 региональных товаропроизводителей представили свою продукцию на ярмарках в Рязани в 2023 году

В минувшем году почти 180 региональных товаропроизводителей представили собственную продукцию на ярмарках Рязани, организатором которых выступает Агентство развития бизнеса совместно с правительством Рязанской области. Об этом сообщает 7info .

Уточняется, что в ходе десяти тематических ярмарок было реализовано около 56 тонн продуктов и свыше 10 тыс. штук изделий ручной работы и сувениров.

Добавляется, что самыми популярными были ярмарки возле ЦНТИ и ТЦ «КИТ», где рязанцы приобрели 30 тонн молочной продукции, 37 тонн мяса и колбасно-мясных деликатесов, 236 тыс. яиц, свыше 20 тонны овощей и 16 тонн хлебобулочных изделий.