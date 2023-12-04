Около 1,8 тыс. человек получили новое жилье в Нижнем Новгороде с начала года

Почти 1,8 тыс. человек получили новое жилье в Нижнем Новгороде в текущем году. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в этом году в регионе расселили более 24 тыс. кв. м аварийного жилья.

Добавляется, что собственникам были выплачены компенсации, а съемщиков переселили в новые квартиры или жилье, приобретенное на вторичном рынке.