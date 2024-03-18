Около 20 нелегальных рекламных конструкций демонтировали в Рязани с начала года

С начала текущего года в Рязани в принудительном порядке было демонтировано почти 20 рекламных конструкций, размещенных незаконно. Об этом сообщает 7info со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что мониторинг размещения незаконной рекламы проводят в рамках контрольных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в лесах Московской области было демонтировано более 6,5 тыс. нелегальных рекламных конструкций. Почти все конструкции были или прибиты гвоздями, или прикручены саморезами или проволокой.