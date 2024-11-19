Около 20 тысяч россиян и представителей 40 зарубежных стран примут участие в форуме #МЫВМЕСТЕ

Порядка 20 тысяч представителей России и 40 зарубежных стран присоединятся к Международному форуму гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Мероприятие состоится 5-7 декабря в столице. Его организуют Росмолодежь.Добро и Ассоциация Добро.рф.

В число участников войдут лидеры соцпроектов, руководители благотворительных фондов, добровольцы и наставники, организаторы волонтерских движений, бойцы спецоперации.

В текущем году основная идея форума — «#МЫВМЕСТЕ отвечаем на вызовы времени». Особое внимание уделят вопросам оказания поддержки бойцам СВО и их семьям, жителям приграничных территорий, а также развития НКО и благотворительности. Ключевые направления форума: «Мир», «Общество», «Семья», «Бизнес», «Государство».

В рамках форума будет проводиться акция «Корзина Добра #МЫВМЕСТЕ» по сбору гумпомощи для жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Кроме того, вручат награды победителям Международной премии #МЫВМЕСТЕ.