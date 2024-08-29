Около 200 человек примут участие во всероссийском слете студенческих поисковых отрядов

Слет студенческих поисковых отрядов пройдет с 26 по 29 сентября в рамках программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи. Цель проведения мероприятия — создание условий для вовлечения студенческого поискового сообщества в существующие практики освещения исторических событий о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Организатором мероприятия выступает Федеральное агентство по делам молодежи в рамках программы «Роспатриот» при поддержке Чувашской Республики и Общероссийского движения по увековечению памяти погибших Отечества «Поисковое движение России».

В мероприятии примут участие около 200 человек в возрасте от 16 до 35 лет, связанных с поисковой деятельностью: активисты ООД «Поисковое движение России», в том числе молодые ученые и сотрудники образовательных организаций, а также историки и археологи.

По итогам работы мероприятия будут созданы интерактивные проекты по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне для студенческой молодежи.

Зарегистрироваться на участие можно в федеральной государственной автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 9 сентября.