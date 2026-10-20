Подмосковные борцы завоевали медали на всероссийских соревнованиях в Тюмени

Представители Московской области завоевали две серебряные медали на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе на призы чемпиона мира и Европы, серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта СССР Владимира Чебоксарова среди юниоров до 24 лет, которые прошли с 16 по 18 октября в Тюмени. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Серебряную медаль в весовой категории до 82 кг завоевал Иван Глубокий (Химки). Дзамболат Габеев (Химки) стал серебряным призером в весовой категории до 87 кг. Они представляют областную Спортивную школу олимпийского резерва по единоборствам.

Всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы Владимира Чебоксарова проводятся в Тюмени с 1995 года. В этом году на ковер вышли более 160 спортсменов из 22 регионов России. Турнир проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.