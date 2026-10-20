68-летняя Мишель Пфайффер впервые за долгое время появилась на публике с мужем

68-летняя американская актриса и продюсер Мишель Пфайффер впервые за долгое время появилась на публике вместе со своим супругом Дэвидом Э. Келли. 70-летний муж актрисы составил ей компанию на благотворительном вечере The Nat Gala, который прошел в Нью-Йорке, сообщает «Леди.Mail». Пара держалась за руки и улыбалась фотографам.

Для выхода Мишель выбрала яркий и стильный образ. На ней был жакет с абстрактным принтом, блестящая голубая блуза и широкие брюки терракотового оттенка. Образ дополнили туфли нейтрального цвета. Волосы актриса распустила и уложила мягкими волнами, а в макияже сделала акцент на глаза.

Дэвид Э. Келли, в свою очередь, остановился на классическом темно-синем костюме с белой рубашкой без галстука и замшевых туфлях в тон.

Пфайффер и Келли познакомились на свидании вслепую в январе 1993 года. Уже в ноябре того же года они поженились. У пары двое детей — Клаудия Роуз и Джон Генри. Несмотря на годы, прожитые вместе, супруги сохраняют теплые отношения и стараются поддерживать друг друга.

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