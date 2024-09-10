Около 200 человек разместили в двух ПВР в Раменском после атаки БПЛА

Две сотни человек находятся в двух пунктах временного размещения в Раменском, рассказал врип главы муниципалитета Эдуард Малышев. Это жители домов, пострадавших в результате атаки беспилотника.

ПВР были оборудованы на базе Дома культуры имени Воровского и Раменского дома учителя. В них обустроили три отдельные комнаты для детей.

«Поставили туда раскладушки, чтобы было комфортно. Среди них есть два ребенка трех и шести месяцев, совсем маленькие», — сообщил Малышев.

Ранее он рассказал, что часть жителей дома в Спортивном проезде запустят в квартиры сегодня ночью, остальные будут размещены на базе «Сатурн».