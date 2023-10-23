Около 200 единиц техники станут поддерживать порядок в Ленинском округе этой зимой
Фото: [пресс-служба администрации г.о Ленинский]
Зима уже не за горами и самое время сейчас проверять готовность всех сил и средств к холодному и снежному сезону. На днях в Ленинском округе прошел традиционный смотр специальной техники. Ее представили предприятие «Благоустройство», а также управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и аварийные службы муниципалитета.
Сегодня в их арсенале находятся порядка 200 тракторов, экскаваторов-погрузчиков, автовышек, снегоуборочных машин. Кроме того, есть средства малой механизации и спецоборудование для устранения аварий.
Как отметил заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Никита Анашкин, предприятия Ленинского округа подготовились хорошо, а глава Ленинского округа Алексей Спасский подчеркнул, что они пополнили свой автопарк.
Фото: [пресс-служба администрации г.о Ленинский]
«МБУ „Благоустройство“ получило 11 новых единиц техники. Также обновили свои ресурсы муниципальная и частные управляющие компании», — отметил глава Алексей Спасский.