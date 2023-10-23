Около 200 единиц техники станут поддерживать порядок в Ленинском округе этой зимой

Зима уже не за горами и самое время сейчас проверять готовность всех сил и средств к холодному и снежному сезону. На днях в Ленинском округе прошел традиционный смотр специальной техники. Ее представили предприятие «Благоустройство», а также управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и аварийные службы муниципалитета.

Сегодня в их арсенале находятся порядка 200 тракторов, экскаваторов-погрузчиков, автовышек, снегоуборочных машин. Кроме того, есть средства малой механизации и спецоборудование для устранения аварий.

Как отметил заместитель руководителя Главного управления содержания территорий Московской области Никита Анашкин, предприятия Ленинского округа подготовились хорошо, а глава Ленинского округа Алексей Спасский подчеркнул, что они пополнили свой автопарк.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о Ленинский ]