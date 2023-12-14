Около 2,5 тысячи жителей Подмосковья бесплатно получили слуховые аппараты и протезы в этом году
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В этом году в Подмосковье бесплатными слуховыми аппаратами и протезно-ортопедической помощью обеспечили около 2,5 тысячи жителей, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.
«На следующий год мы выделили почти сто тринадцать миллионов рублей на данную услугу, что позволит обеспечить помощью еще 3,5 тысячи льготников», — подчеркнула она.
Слухопротезирование и протезно-ортопедическая помощь предоставляются жителям Московской области, не имеющим группы инвалидности, напомнили в министерстве. Оформить льготу можно на региональном портале госуслуг.
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