Около 270 многодетных матерей в Рязанской области досрочно вышли на пенсию в прошлом году

В минувшем году правом досрочно выйти на страховую пенсию по старости воспользовались почти 270 многодетных матерей в Рязанской области. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что уйти на досрочную пенсию могут женщины, которые также воспитывают усыновленных детей до достижения восьмилетнего возраста.

Уточняется, что женщины, которые родили пятерых и более детей, могут уйти на пенсию в 50 лет, четверых — в 56 лет, троих детей — в 57 лет.

Добавляется, что для назначения досрочной пенсии многодетным матерям требуется иметь не менее 15 лет страхового стажа, не менее 28,2 пенсионных коэффициента, воспитание детей до возраста восьми лет, а также отсутствие в отношении детей факта лишения родительских прав или отмены усыновления.