США начали бомбить Иран: первые заявления CENTCOM о новой фазе конфликта

Соединенные Штаты начали новую волну бомбардировок иранской территории. Официальное заявление об этом опубликовало Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X, передает ТАСС .

В сообщении американских военных уточняется точное время начала операции: 18:00 по Восточному побережью США. По московскому времени это 01:00 19 июля. Авиаудары наносятся по целям на территории Исламской Республики.

Командование объяснило мотивы атаки. Первая цель — подорвать способность Ирана создавать помехи для торговых судов в стратегически важном Ормузском проливе. Вторая причина — карательная. Вашингтон возлагает ответственность за ночную атаку на американскую базу в Иордании на элитный Корпус стражей исламской революции и намерен наказать именно это подразделение.

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