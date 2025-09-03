В Москве обнаружили подпольный питомник с кошками-донорами

В Москве раскрыли подпольную сеть донорства крови породистых кошек, где животных содержали в ужасающих условиях и использовали для регулярного забора крови на продажу в ветеринарные клиники. Об этом сообщает Lenta.ru.

Скандал разгорается вокруг московского питомника мейн-кунов, где животных превратили в доноров крови. По данным активистов, кошки содержались в антисанитарных условиях технических помещений и полуподвалов, страдая от истощения и заболеваний.

Волонтеры, забравшие 22 животных, сообщают о выявленных случаях иммунодефицита и лейкемии у кошек, которых при этом использовали для переливаний. Депутат Госдумы Владимир Бурматов подтвердил, что правоохранительные органы начали проверку по фактам возможного мошенничества и жестокого обращения. По предварительным оценкам, месячный оборот подобного бизнеса мог достигать 1,5 млн руб. Владелица питомника отрицает обвинения, утверждая о конфликте с волонтерами и отсутствии подтвержденных диагнозов.

