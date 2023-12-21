Около 300 законов приняла Мособлдума в 2023 году

В Мособлдуме подвели итоги работы в 2023 году. По словам председателя регионального парламента Игоря Бынцалова, с начала года было проведено 29 заседаний, принято около трехсот законов, подготовлено восемь проектов федеральных законов в качестве законодательных инициатив.

В число основных мероприятий в 2023 году вошли фестиваль «ЭкоИдея», конференция на тему современной комфортной городской среды, форум молодежного парламентаризма. Также в этом году вышла настольная игра по достопримечательностям Подмосковья.

«Завершающей череду праздничных мероприятий стала Конференция, посвященная 30-летию Конституции Российской Федерации и 30-летию Московской областной Думы 13 декабря с участием представителей федеральных органов власти», - отметил Брынцалов.

Самым значимым законом в этом году стал закон о бюджете на следующий год. В 2024-м доходы и расходы областного бюджета планируются в объеме около триллиона рублей. На образование планируется направить более 201 миллиарда рублей, на здравоохранение — более 155 миллиардов рублей, на программу «Социальная защита» — более 130 миллиардов рублей, на программу «Предпринимательство» — около 18 миллиардов рублей.