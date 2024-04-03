Около 3,2 тысячи браков зарегистрировали в Подмосковье в марте

Около 3,2 тысячи браков было зарегистрировано в Подмосковье в марте текущего года. Об этом рассказали в Главном управлении ЗАГС Московской области.

«Этот показатель превысил итоги прошлого месяца на 18,5%», - отметили в ведомстве.

Больше всего браков заключили в отделах ЗАГС Подмосковья в Люберцах и Лыткарино, Балашихе и Подольске.

Самым востребованным периодом для заключения брака в марте стала масленичная неделя. С 11 по 17 марта в регионе зарегистрировали порядка 900 браков.

Число браков, зарегистрированных на выездных площадках, на 50% превысило показатель за аналогичный период прошлого года. Особенно популярны среди молодоженов Музейно-храмовый комплекс ВС РФ и усадьба «Гребнево».