Около 40 малышей родились в Кемеровской области 8 марта

Почти 40 малышей появились на свет в Кузбассе 8 марта, из которых 20 девочек и 19 мальчиков. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Уточняется, что мамы этих детей получат медальоны и 10 тыс. рублей в рамках реализации акции «Родился ребенок».

Отмечается, в пяти семьях родившиеся дети являются третьим, четвертым и пятым ребенком.

Добавляется, что лидером по появлению детей на свет 8 марта стал областной центр, где родилось по восемь девочек и мальчиков. Также восемь мальчиков и пять девочек родились в Новокузнецке.

Поясняется, что акция «Родился ребенок» проводится в Кузбассе в День матери, на Новый год и Рождество, в Международный женский день и в День защиты детей.