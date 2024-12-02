Около 400 юных спортсменов из Подмосковья участвовали в соревнованиях по плаванию в Пушкино

В Пушкино состоялись соревнования по плаванию «Золотой резерв. Зимнее Пушкино», участие в котором приняли команды из Подмосковья.

На мероприятия прибыли спортсмены разного уровня подготовки. Некоторые только начинают спортивную деятельность, другие же уверенно движутся к заветной цели — стать мастером спорта по плаванию. Городской округ Пушкинский впервые стал площадкой для проведения подобных соревнований. В бассейне Дворца спорта «Пушкино» собрались около 400 участников в возрасте от 5 до 18 лет.

«Мы объездили все бассейны и выбрали вот этот. <> Комплекс классный», — отметил президент Федерации плавания г.о. Королев Иван Дубасов.

Юных спортсменов активно поддерживали родители и тренеры. В качестве символа соревнований выбрали космическую тему, чтобы напомнить связь россиян с центром отечественной космонавтики — городом Королев. Выбранная концепция была отражена на медалях и грамотах. Талисманом мероприятия стал костюм космонавта.