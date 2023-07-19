Около 460 подмосковных медиков безвозмездно получили землю в поселках для врачей

Общество

Фото: [Министерство имущественных отношений МО]

В Подмосковье уже около 460 медиков были обеспечены земельными участками в поселках для врачей, рассказали в Мособлимуществе. Всего планируется выделить 638 участков.

Поселки созданы в пяти муниципалитетах по поручению губернатора области Андрея Воробьева. Их общая площадь уже превышает семьдесят один гектар.

«Отмечу, в каждом поселке мы предусмотрели готовую инфраструктуру с подведенными инженерными сетями», - добавила глава министерства Наталья Адигамова.

Получить участки могут медики тридцати восьми специальностей в тридцати одном муниципалитете.

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