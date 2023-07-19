Около 460 подмосковных медиков безвозмездно получили землю в поселках для врачей
Фото: [Министерство имущественных отношений МО]
В Подмосковье уже около 460 медиков были обеспечены земельными участками в поселках для врачей, рассказали в Мособлимуществе. Всего планируется выделить 638 участков.
Поселки созданы в пяти муниципалитетах по поручению губернатора области Андрея Воробьева. Их общая площадь уже превышает семьдесят один гектар.
«Отмечу, в каждом поселке мы предусмотрели готовую инфраструктуру с подведенными инженерными сетями», - добавила глава министерства Наталья Адигамова.
Получить участки могут медики тридцати восьми специальностей в тридцати одном муниципалитете.