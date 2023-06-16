Около 50 тыс. рублей составила средняя зарплата жителей Рязанской области в мае

По итогам прошлого месяца, средняя зарплата в Рязанской области была почти 48,3 тыс. рублей. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что наибольшие зарплаты в последнем весеннем месяце в регионе предлагались маркетологам – более 73 тыс. рублей, а также сотрудникам спортклубов и салонам красоты – почти 73 тыс. рублей и специалистам в сфере искусства, развлечений и массмедиа – 72,5 тыс. рублей.

Уточняется, что в Центральном федеральном округе средняя зарплата составила 48,5 тыс. рублей, в стране – почти 58 тыс. рублей.