Около 500 жителей Фрязина приняли участие в акции «Диктант Победы»

Череду городских мероприятий во Фрязине в честь 9 Мая открыла международная патриотическая акция «Диктант Победы». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Уточняется, что данная акция проводится в городе шестой раз, в ходе которой проверяется знание событий Великой Отечественной войны. В этом году мероприятие проходило на восьми городских площадках.

В ходе «Диктанта Победы», в котором приняли участие 500 человек, необходимо было ответить на 25 вопросов.

В акции приняли участие глава наукограда Дмитрий Воробьев, глава фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Александра Киреева, а также депутаты. Они посетили мероприятие в ДК «Исток».

Подчеркивается, что «Диктант Победы» имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и патриотического воспитания подрастающего поколения нашей страны.