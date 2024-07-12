Около 60 вопросов задали мытищинцы на встрече с руководителями администрации

В городском округе Мытищи состоялась «выездная администрация», в ходе которой 64 жителей оставили 58 обращений.

Мероприятие прошло в гимназии № 1. На нем присутствовали руководители муниципалитета, профильные специалисты, представители ресурсоснабжающих организаций. Анализ обращений позволил определить темы, которые для жителей являются приоритетными: земельные вопросы, благоустройства территорий, ремонт и строительство дорог, содержание жилого фонда, оплата жилищно-коммунальных услуг.

Некоторые вопросы удалось решить во время встречи. Все обращения зафиксированы. Их выполнение будет контролироваться ответственными лицами. Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая напомнила, что подобные встречи проходят на регулярной основе. Информация о следующем мероприятии будет размещена в официальных группах соцсетей Администрации. Горожан призвали следить за анонсами.