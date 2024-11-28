Около 70 активистов из Ленинского округа посетили «Медиашкола 2.0»

В стенах Видновской школы №9 прошла «Медиашкола 2.0». Мероприятие собрало десятки заинтересованных молодых и талантливых активистов «Движения Первых». Событие позволило им глубже погрузиться в деятельность СМИ и больше узнать о методах связи с общественностью.

Пресс-служба главы Ленинского округа Станислава Каторова сообщила, что многие ребята хотят связать свою жизнь с медиасферой. Проведенное мероприятие помогло им получить ценные знания, пообщаться с опытными спикерами - представителями сферы, а также вдохновиться реальными примерами.

«Приглашенные спикеры рассказали активистам, как правильно делать контент, распространять информацию и создавать свои различные творческие работы в информационной среде», — отметила председатель местного отделения «Движения Первых» Ксения Жукова.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Ленинский ]

Перед активистами, которых насчитали не меньше 70 человек, выступили продюсер телеканала Видное ТВ Кирилл Махров, Ирина Народная — PR-агент, а также сотрудник регионального аппарата Первых Подмосковья Светлана Мусатова. Спикеры раскрыли секреты своего развития в медиасфере и карьерного роста, рассказали о трудностях и их преодолении, а также поделились знаниями и опытом.

Ребята высоко оценили мероприятие. Многие признались, что остались под большим впечатлением. Участники узнали, как написать интересную статью и привлечь читателей, как снимать репортажи для телевидения, а также что требуется для развития в сфере и раскрытия своего потенциала.