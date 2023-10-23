Около 70 детей-сирот обеспечили квартирами в Рязани с начала года

С начала текущего года в Рязани для детей-сирот закуплено и распределено почти 70 квартир. Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что на данные цели выделено около 200 млн рублей.

Добавляется, что удалось сэкономить свыше пяти миллионов рублей, которые позволят закупить еще две квартиры.

Уточняется, что для детей-сирот нельзя приобретать квартиры на первом и последнем этажах, торцевые и угловые квартиры, а также они должны быть с двухкамерными стеклопакетами.