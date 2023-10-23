Около 70 детей-сирот обеспечили квартирами в Рязани с начала года
Фото: [©Евгений Биятов/РИА Новости]
С начала текущего года в Рязани для детей-сирот закуплено и распределено почти 70 квартир. Об этом сообщает 7info.
Отмечается, что на данные цели выделено около 200 млн рублей.
Добавляется, что удалось сэкономить свыше пяти миллионов рублей, которые позволят закупить еще две квартиры.
Уточняется, что для детей-сирот нельзя приобретать квартиры на первом и последнем этажах, торцевые и угловые квартиры, а также они должны быть с двухкамерными стеклопакетами.