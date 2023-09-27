Около 70 обращений о семейном неблагополучии получила детский омбудсмен Подмосковья в этом году

Шестьдесят девять обращений о семейном неблагополучии поступило в адрес детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой с начала года.

Только десять процентов из них подтвердились при проверке — в восьми случаях это оказались семьи, в которых родители злоупотребляют спиртным, рассказала омбудсмен. Ее слова приводит пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка.

Кроме того, двадцать из поступивших обращений пришли от родителей, которые живут отдельно, еще два письма направили дети из-за родительского спора об определении места жительства ребенка при разводе и из-за ссоры с мамой по поводу мобильного телефона.

По словам Ксении Мишоновой, большинство ложных сигналов связаны с конфликтами между соседями, желанием очернить семью, чтобы доставить ей неприятности. Чаще всего о неблагополучии в семьях пишут соседи, родственники и знакомые.

Детский омбудсмен реагирует на каждое сообщение. Со всеми семьями, где выявили неблагополучие, организовали индивидуально-профилактическую работу, родителям дали направления на консультацию к врачу-наркологу.

«В Дмитрове двух детишек пришлось временно поместить в семейный центр. Эту семью службы профилактики знают не первый год. Там серьезные проблемы с алкоголем. Еще в двух случаях родители отказывались лечить детей от туберкулеза», — рассказала Мишонова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в Московской области проживают почти два миллиона детей.