Около 700 тысяч человек прошли тестирование на ВИЧ в Подмосковье с начала года

Шестьсот восемьдесят девять тысяч человек проверились на наличие ВИЧ в Подмосковье с января текущего года. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Московской области.

Пройти тестирование можно анонимно и бесплатно в Центре по борьбе со СПИДом, который расположен в Котельниках. Также это можно сделать в кабинетах тестирования по месту жительства. Процедура безболезненная и занимает не более 15 минут.

Как отметил главврач Центра по борьбе со СПИДом региона Александр Пронин, регулярно проверяться на ВИЧ очень важно, так как на начальной стадии какие-либо заметные симптомы могут отсутствовать.