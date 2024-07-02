Около 700 выездных администраций провели в Подмосковье с начала года

Порядка семисот выездных администраций было организовано в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.

В ведомстве отметили, что за шесть месяцев этого года в рамках таких встреч было принято около четырех с половиной тысяч обращений от жителей. Три тысячи из них уже решены. Больше всего вопросов решили в Красногорске, Люберцах и Раменском.

В этом году формат выездной администрации вышел на новый уровень — теперь в округах проводятся кустовые встречи представителей ведомств со старостами сел.