Около 700 выездных администраций провели в Подмосковье с начала года
Фото: [Администрация г.о. Люберцы]
Порядка семисот выездных администраций было организовано в Подмосковье с начала текущего года. Об этом сообщили в Министерстве территориальной политики Московской области.
В ведомстве отметили, что за шесть месяцев этого года в рамках таких встреч было принято около четырех с половиной тысяч обращений от жителей. Три тысячи из них уже решены. Больше всего вопросов решили в Красногорске, Люберцах и Раменском.
В этом году формат выездной администрации вышел на новый уровень — теперь в округах проводятся кустовые встречи представителей ведомств со старостами сел.
«Выездная администрация — это не подача обращений с определенным сроком исполнения, а личный контакт — здесь уместен только прямой диалог и желание сделать то, что требуется нашим жителям», - подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Мария Нагорная.