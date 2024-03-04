Около 700 жителей Рязани приобрели средства реабилитации посредством электронного сертификата в прошлом году

В минувшем году почти 700 жителей Рязани приобрели технические средства реабилитации посредством электронного сертификата, представляющего собой запись в реестре, привязанной к карте «Мир». Об этом сообщает 7info .

Отмечается, что данный сервис организован так, что деньги, которые выделены на покупку, не перечисляются на карту, а резервируются под каждое ТСР в бюджете.

Добавляется, что посредством данного сертификата на данный момент можно приобрести почти триста различных средств реабилитации, включая индивидуальные изделия, которые изготовлены на заказ.

Уточняется, что в Рязанской области с начала этого года и родители детей с инвалидностью, которым категория «ребенок-инвалид» установлена впервые, могут применить электронный сертификат для оплаты услуг по комплексной реабилитации и абилитации в реабилитационном центре.