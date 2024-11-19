Около 79 тыс. человек прокатились на фуникулере в Нижегородском кремле

Примерно 79 тыс. человек перевез фуникулер в Нижегородском кремле со старта работы. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Уточняется, что данный подъемник был открыт 15 сентября.

Отмечается, что этот фуникулер пользуется популярностью у жителей Нижнего Новгорода и гостей города. За время работы подъемника было продано билетов на общую сумму более 15 млн рублей.

Ранее в Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели.