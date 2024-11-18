В Минблаго Подмосковья назвали самые посещаемые губернаторские карусели

Губернаторская карусель, расположенная в Одинцово, стала самой популярной у жителей и гостей Подмосковья на прошлой неделе, ее посетили более тысячи человек. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В число самых востребованных также вошли аттракционы в Домодедово и Сергиевом Посаде — их посетили более 940 и 920 человек соответственно. В ведомстве напомнили, что карусели установили для обогащения и разнообразия отдыха.

«Это уникальные карусели с профессиональной стереоаудиосистемой и иллюминацией, выполненные по авторскому проекту известного дизайнера Дениса Симачева», — уточнил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.