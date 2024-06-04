Около 80 тыс. пассажиров перевезли «Ласточки» между Нижним Новгородом и Иваново

Электропоезда «Ласточки» перевезли примерно 80 тыс. человек между Нижним Новгородом и Иваново. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Горьковской железной дороги.

Уточняется, что указанный электропоезд между городами запустили с июня прошлого года.

Отмечается, что скоростной поезд курсирует по маршруту каждый день. Время в пути «Ласточки» составляет чуть более трех часов. Остановки скоростной электропоезд делает на станциях Дзержинск, Ковров‑1 и Шуя.

Добавляется, что, помимо этого, скоростные электропоезда соединяют Нижний Новгород с Москвой и Кировом.