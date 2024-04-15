Около 800 тыс. услуг оказали специалисты МФЦ Нижегородской области с начала года

Примерно 800 тыс. услуг оказали специалисты МФЦ Нижегородской области за первый квартал этого года. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Уточняется, что среди наиболее востребованных – услуга по государственному кадастровому учету недвижимого имущества, регистрация информации о ребенке на «Госуслугах», осуществление миграционного учета.

Отмечается, что на сегодняшний день отделения МФЦ оказывают свыше полутора тысяч услуг федерального, регионального и муниципального значения, их перечень регулярно расширяется.

Добавляется, что посещение отделений МФЦ в регионе стараются сделать комфортным для граждан. Одно из последних цифровых нововведений – проект «ГосQR», который заключается в передаче данных из цифрового профиля гражданина в информационную систему МФЦ.