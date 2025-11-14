Около 90 жителей посетили встречу в формате «Выездной администрации» в Ленинском округе

Десятки жителей Ленинского городского округа посетили третью встречу в формате «Выездная администрация», которая состоялась в Лопатинской школе. Горожане смогли обсудить вопросы, касающиеся транспортного обслуживания своих районов. Мероприятие, проведенное заместителем главы округа Андреем Пальтовым с участием представителей ключевых транспортных ведомств, превратилось в рабочую сессию по конкретным адресам и маршрутам.

Жители смогли задать все интересующие их вопросы, а также получить не только развернутые ответы, но и конкретные решения. Обсудили оптимизацию расписания маршрутов №379 и №1224, а также установку дополнительных дорожных знаков и «лежачих полицейских» в ЖК «Государев дом», и подняли вопрос обустройства тротуарной сети для безопасного передвижения пешеходов. Помимо транспортной тематики, в фокусе оказались вопросы содержания контейнерных площадок и эвакуации брошенного транспорта.

«Подобные встречи позволяют нам оперативно реагировать на потребности жителей и совместно находить решения актуальных проблем. Все поступившие обращения взяты на контроль профильными управлениями администрации», – отметил заместитель главы Ленинского городского округа Андрей Пальтов.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведется передача улицы Сухановская в муниципальную собственность. Далее до конца 2025 года запланирована установка дорожных знаков и запуск системы «Паркон» для контроля парковки совместно с Министерством транспорта Московской области.