Около 91 тыс. пассажиров перевезли поезда в Крым во время новогодних праздников
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В период новогодних каникул почти 91 тыс. пассажиров приехали на поездах в Крым. Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.
Отмечается, что данный показатель на 20% больше аналогичного периода 2021-2022 года.
Уточняется, что наибольший пассажиропоток был отмечен 7 января, он составил около 20 тыс. человек.
Добавляется, что самое большое количество людей приехало в Симферополь.