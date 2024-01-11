Около 91 тыс. пассажиров перевезли поезда в Крым во время новогодних праздников

В период новогодних каникул почти 91 тыс. пассажиров приехали на поездах в Крым. Об этом сообщает « Крым 24 » со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

Отмечается, что данный показатель на 20% больше аналогичного периода 2021-2022 года.

Уточняется, что наибольший пассажиропоток был отмечен 7 января, он составил около 20 тыс. человек.

Добавляется, что самое большое количество людей приехало в Симферополь.