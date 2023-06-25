Около 93 млн рублей выделят Рязанской области на поддержку семей с детьми

Рязанская область получит почти 93 млн рублей бюджетных ассигнований на поддержку семей с детьми. Об это сообщает 7info .

По словам губернатора региона Павла Малкова, меры социальной поддержки важны в обеспечении условий повышения рождаемости и роста продолжительности жизни.

Он добавил, что это касается решения вопросов здравоохранения, доступности образования и строительства и ремонта социнфраструктуры.

Поясняется, что в целом на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет в регион поступит свыше миллиарда рублей.