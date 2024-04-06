Около 970 браков зарегистрировано в Рязанской области с начала года

Почти 970 отношений было узаконено в Рязанской области с начала этого года. Об этом сообщает 7info со ссылкой на Главное управление ЗАГС региона.

Уточняется, что за первый квартал зарегистрировано почти на 30 браков меньше, чем за аналогичный период минувшего года.

Отмечается, что первых браков больше повторных, при этом женщин, вступающих в повторный брак, на 3% больше, чем мужчин.

Добавляется, что средний возраст женихов составил примерно 35 лет, невест – около 34 лет. Наиболее опытному жениху оказалось 85 лет, невесте — 74 года.